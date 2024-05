Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: gegen Seat geschlagen + beleidigt + Opel aufgebrochen + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter- gegen Seat geschlagen

Auf dem Rossmann-Parkplatz in der Straße "Am Untertor" beschädigten Unbekannte zwischen Freitagabend (03.05.2024), 20:00 Uhr und Samstagmorgen (04.05.2024), 09:00 Uhr einen Seat. Sie schlugen vermutlich mit einem hammerähnlichen Gegenstand gegen die Beifahrertür und hinterließen einen rund 1.000 Euro teuren Schaden. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des schwarzen Leons gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg-Cappel: beleidigt

Nach einer Beleidigung bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 64-Jähriger war am vergangenen Donnerstag (02.05.2024) mit seinen Inline-Skates auf dem Gehweg im Steinmühlenweg unterwegs. Ein Radfahrer fuhr gegen 07:30 Uhr an dem Skater vorbei und beleidigte ihn als "Arschloch". Wer kann Hinweise zu dem 35-40 Jahre alten, 175 cm großen Mann geben? Er war mit einem beige/braunen Shirt bekleidet und auf einem dunklen Rennrad unterwegs. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf- Opel aufgebrochen

In der Kratzenberstraße machten sich Diebe an einem Opel zu schaffen. Zwischen 16:00 Uhr am Freitag (03.05.2024) und 07:00 Uhr am Samstag (04.05.2024) brachen sie die Beifahrertür des grauen Crossland X auf. Im Inneren durchwühlten sie das Fahrzeug nach Wertgegenständen und versuchten das Display aus dem Armaturenbrett zu hebeln. Offenbar ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Der Schaden am Opel beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Telefonnummer 06461/92950.

Unfallfluchten:

Marburg:

Auf noch unbekannte Art und Weise beschädigte ein Unfallfahrer einen geparkten Fiesta an der vorderen linken Stoßstange. Der blaue Ford stand am Freitag (03.05.2024) zwischen 15:00 Uhr und 20:40 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Kantstraße in Höhe der Hausnummer 30. In diesem Zeitraum stieß der Unbekannte offenbar gegen den Ford und flüchtete, ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf:

Freitagmorgen (03.05.2024) stellte der Besitzer eines Toyotas seinen blauen Corolla um 07:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Schillerstaße ab. Als er um 15:30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen 1.200 Euro teuren Schaden an der Fahrzeugfront links fest. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum beim Ein- oder Ausparken gegen den Toyota gestoßen und im Anschluss ohne seine Personalien zu hinterlassen geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell