POL-MR: Wahlplakat und Wand beschmiert + Tür hält stand + Handtasche geklaut + eingestiegen + Unfallfluchten

Marburg - Wahlplakat und Wand beschmiert

Mit grüner Farbe haben Unbekannte in der Gisselberger Straße ein Wahlplakat der "CDU" sowie die dortige Plakatwand beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen, die sich zwischen Mittwochnachmittag (08.05.2024), 16:00 Uhr und Freitagvormittag (10.05.2024), 10:50 Uhr an der Plakatwand zu schaffen machten, geben können werden gebeten, die Kriminalpolizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Münchhausen-Simtshausen: Tür hält stand

Unbekannte versuchten zwischen dem 09.05.2024 und dem 11.05.2024, die Tür einer Garage im Johannes-Linne-Weg aufzuhebeln. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Der Schaden an der Garagentür wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, denen zwischen 10:00 Uhr am Donnerstag und 16:00 Uhr am Samstag verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060) zu kontaktieren.

Marburg-Wehrda: Handtasche geklaut

Nach dem Diebstahl einer Handtasche ermittelt nun die Marburger Polizei. Eine Seniorin war am Samstag (11.05.2024), gegen 11:30 Uhr im Einkaufsmarkt in der Tom-Mutters-Straße unterwegs. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen abgelegt. Ein Unbekannter griff sich in einem unbeobachteten Moment die Tasche und flüchtete. Neben Bargeld befanden sich verschiedene Karten und der Autoschlüssel in der Handtasche. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen etwa 30 Jahre alten, 175 cm großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem Tattoo im Nacken. Er war bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer Jeanshose. Ob er im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- eingestiegen

Am Wochenende stiegen Diebe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ginseldorfer Weg ein. Zwischen Freitag (10.05.2024), 18:30 Uhr und Samstag (11.05.2024), 02:15 Uhr, brachen sie das Wohnzimmerfenster auf und drangen in die Wohnung ein. Aus dieser stahlen sie Bruchgold und Goldschmuck. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 3.200 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Neustadt:

An der vorderen linken Stoßstange beschädigte ein Unbekannter am 06.05.2024 einen am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen Audi Q3. Im Anschluss fuhr er weiter und hinterließ einen 1.000 Euro teuren Schaden. Zeugen, die den Unfall zwischen 14:20 Uhr und 15:20 Uhr, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain-Kleinseelheim:

2.000 Euro Schaden sind nach einer Verkehrsunfallflucht im Sandweg zu verzeichnen. Ein Radfahrer fuhr am Freitag (10.05.2024), zwischen 12:30 Uhr und 17:00 Uhr, von der Großseelheimer Straße kommend in Richtung Ortsausgang. In Höhe der Hausnummer 6 kollidierte er, aus bisher unbekannten Gründen, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Mini. Neben einem Reifenabdruck seines Fahrrads hinterließ der Unbekannte Kratzer an der Kofferraumklappe und der linken Stoßstange des Coopers. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

