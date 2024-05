Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Bike kracht in Auto: Eine Person schwerverletzt; Versuchter Einbruch in Kiosk und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Hercules Fahrrad gestohlen - Offenbach

(mk) Ein Fahrraddieb klaute in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, ein Pedelec der Marke Hercules, welches in einem Hinterhof in der Kaiserstraße (110er-Hausnummern) verschlossen abgestellt war. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Diebstahl des schwarzen Hercules Fut Comp beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. E-Bike kracht in Auto: Eine Person schwerverletzt - Mühlheim

(cb) Eine 45-jährige E-Bike Fahrerin war am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, auf der Offenbacher Straße in Richtung Mühlheim Stadtmitte unterwegs. Die Mühlheimerin soll auf dem Radweg gefahren sein, jedoch entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Nachdem die Ampel an der Kreuzung Offenbacher Straße/ Albertstraße für eine Fahrzeugführerin eines grauen Kia auf grün schaltete, überquerte diese die Kreuzung und fuhr in die Albertstraße ein. Ersten Erkenntnissen nach fuhr die E-Bike Fahrerin in den Kreuzungsbereich ein, obwohl der aus der Bieberer Straße/Albertstraße kommende Verkehr "grün" hatte. Die 64 Jahre alte Fahrerin des grauen Kia Sportage erkannte die von links kommende Zweiradfahrerin zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Die 45-jährige Mühlheimerin brach sich bei dem Sturz die Handgelenke und verletzte sich im Gesicht. Am Kia entstand ein Schaden von etwa 300 Euro und das E-Bike wurde durch den Unfall zerkratzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 an die Polizei in Mühlheim.

3. Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer - Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag in der Otzbergstraße/Einmündung Krümmlingsweg sucht die Polizei einen 40 bis 50 Jahren alten Radfahrer mit kräftiger Statur und kurzen hellbraunen Haaren. Zuvor kam es gegen 15.20 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer 33-jährigen Dacia-Fahrerin und dem bis dato unbekannten Fahrradfahrer, der anschließend stürzte. Als die Autofahrerin ausstieg, um dem Mann zu helfen, war dieser bereits auf seinem Rad und äußerte, dass alles in Ordnung sei und radelte in Richtung Schulstraße davon. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Zweiradfahrer mit seinem Herrenfahrrad verbotswidrig auf dem Gehweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung im Krümmlingsweg von der Wiesebadener Straße kommend unterwegs. Durch die Kollision entstand am Dacia Jogger ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

4. Versuchter Einbruch in Kiosk - Obertshausen

(jm) Ein Einbrecher mit einer Basecap versuchte am frühen Donnerstagmorgen in einen Kiosk in der Gutenbergstraße (einstellige Hausnummern) einzudringen. Gegen 3.45 Uhr verschaffte sich der Unbekannte zunächst Zugang zum Vorraum des Kiosks, indem er gewaltsam die Eingangstür öffnete. Im Anschluss versuchte der Eindringling, der eine lange Hose, einen Hoodie sowie ein Halstuch trug, den Rollladen und die Tür zum Inneren zu öffnen. Hierbei scheiterte er jedoch und verließ das Gebäude ohne Beute. Die Kripo bittet um weitere Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Festnahme eines 30-jährigen Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung - Seligenstadt

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend einen 30 Jahre alten Mann vorläufig fest, der zuvor eine Frau sexuell belästigt haben soll. Eine 22 Jahre alte Frau war kurz nach 21 Uhr in der Steinheimer Straße im Bereich der 110er-Hausnummern auf einem dortigen Parkplatz unterwegs. Ein Mann soll die Dame zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf unsittlich berührt haben. Die 22-Jährige flüchtete daraufhin in ein nahegelegenes Restaurant und meldete den Vorfall der Polizei. Eine herbeigeeilte Polizeistreife nahm kurz darauf den Tatverdächtigen vorläufig fest, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Die eingesetzten Beamten nahmen den Festgenommenen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Da der 30-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste dieser eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde im Anschluss wieder entlassen.

Offenbach 02.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

