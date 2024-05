Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rückleuchten von Wohnwagen geklaut; Terrassentüren halten Einbrechern Stand und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Rückleuchten von Wohnwagen geklaut - Maintal/Dörnigheim

(cb) Zwei Rückleuchten von einem weißen Wohnwagen der Marke Fendt im Wert von etwa 1400 Euro bauten bislang unbekannte Täter aus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wann genau dies geschah ist noch unklar, angezeigt wurde die Tat am Dienstagnachmittag. Der Wohnwagen war auf einer Campinganlage in der Frankfurter Straße (100er Hausnummern) abgestellt. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Gegenstände aus umgebauten Transporter geklaut - Maintal/Dörnigheim

(cb) Aus einem in der Honeywellstraße (einstellige Hausnummern) geparkten VW Transporter klauten bislang unbekannte Täter am Montag, zwischen 0.55 und 1.10 Uhr, verschiedene Gegenstände. Ersten Erkenntnissen nach schlugen die Langfinger eine Fensterscheibe des zum Camper umgebauten weißen VW ein und klauten aus diesem anschließend eine Axt, verschiedene Werkzeuge, eine Kühlbox und eine Leiter. Die Täter verursachten am Camper einen Sachschaden von circa 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Wer hat den schwarzen Golf zerkratzt? - Freigericht/Somborn

(cb) Falls sie Anwohner der Rathausstraße sind, könnten sie am Dienstag, zwischen 16.35 und 17 Uhr, einen bislang unbekannten Täter beobachtet haben, wie dieser einen schwarzen Golf auf der linken Fahrzeugseite beschädigte. Der Unbekannte hat das Auto vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und dadurch einen Schaden von etwa 800 Euro verursacht. Zeugen wenden sich bitte an die Ermittler unter der Rufnummer 06051 827-0.

4. Terrassentüren halten Einbrechern Stand - Freigericht/Somborn

(cb) Gleich zweimal scheiterten bislang unbekannte Täter an zwei Terrassentüren zu Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Altenmittlauer Straße (10er Hausnummern), als sie versuchten, diese am Dienstag, zwischen 11 und 12.30 Uhr, aufzuhebeln. An den beiden Türen entstand jeweils ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Die Beamten des Einbruchkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhanf. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach 02.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

