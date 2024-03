Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2024

Landkreis Heilbronn

Zwei Autos aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Talheim zwei Autos aufgebrochen und dabei ein erheblicher Schaden angerichtet. So schlug ein Unbekannter in der Türkenlouisschanze zwischen 04.20 Uhr und 04.30 Uhr an einem auf der Straße abgestellten BMW Cabrio eine Scheibe ein. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3 500 Euro. Gestohlen wurde aus dem Auto vermutlich nichts. In der nahegelegenen Prinz-Eugen-Straße erfolgte im Laufe der besagten Nacht die Öffnung eines BMW Typ 4 auf noch unbekannte Weise. Aus dem Auto wurden zumindest das Multifunktionslenkrad und mehrere Steuereinheiten entwendet. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterem Diebesgut aus dem Auto sind noch nicht abgeschlossen. Zeugenhinweise zur Aufklärung der Pkw-Aufbrüche werden an den Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, erbeten.

Main-Tauber-Kreis

Niederstetten: Einbruch in Bildungszentrum mit hohem Schaden

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in das Bildungszentrum in der Hauptstraße in Niederstetten ein. Nachdem die Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen hatten, gelangten sie in das Gebäude und brachen dort mehrere Türen auf. Mehrere Räumlichkeiten wurden von den Unbekannten aufgesucht, Mobiliar aufgebrochen und durchwühlt. In einem benachbarten Gebäude wurde ebenfalls eine Scheibe eingeworfen und die Cafeteria aufgesucht. Auch dort wurden Schränke aufgebrochen. Was von den Unbekannten entwendet wurde, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher einen Sachschaden von mindestens 10 000 Euro angerichtet haben. Zur Aufklärung des Einbruchs bittet der Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 um Hinweise.

Hohenlohekreis

Künzelsau: Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet

Am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, war die Lenkerin oder der Lenker eines noch unbekannten Autos in Künzelsau auf der Langenburger Straße stadtauswärts in Richtung Amrichshausen unterwegs. Kurz vor dem Ortsende überfuhr das Fahrzeug eine Verkehrsinsel und zwei dort angebrachte Verkehrszeichen. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro zu kümmern, setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Auto möglicherweise um einen VW Passat mit schwarzer Farbe handelt. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400.

Neckar-Odenwald-Kreis

Waldhausen: Betrunken Unfall verursacht

In der Samstagnacht, gegen 21.00 Uhr, war ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz C 250 auf der L 584 von Limbach in Richtung Waldhausen unterwegs. An der Kreuzung zur B 27 kam der junge Mann zunächst nach links von der Straße ab und kollidierte hier mit einem auf der dortigen Verkehrsinsel stehenden Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der 23-Jährige ohne zu bremsen über den Kreuzungsbereich und gelangte in einen gegenüberliegenden Böschungsbereich. Der Mercedes kam schlussendlich wieder im Straßenbereich zum Stehen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert war. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2 Promille. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An seinem Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle bis 23.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Am Unfallort war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften tätig.

Haßmersheim: Senior abgestürzt - Rettung durch Feuerwehr

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, war ein 84-jähriger Senior im Milanweg in Haßmersheim mit einer Motorsense damit beschäftigt, Mäharbeiten auf seinem Grundstück durchzuführen. Da er nahe an einem steilen Abhang arbeitete, stürzte er aus noch unbekannten Gründen ca. sechs bis acht Meter abwärts und wurde von einem Gebüsch aufgefangen. Dadurch wurde verhindert, dass der Senior noch tiefer abstürzte. Der Verunglückte wurde von seiner Ehefrau entdeckt, die daraufhin den Rettungsdienst verständigte. Der Senior musste von der Feuerwehr gerettet werden. Da sich die Rettung als schwierig gestaltete, zog sich diese über ca. 45 Minuten hin. Vorsorglich wurde auch ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Zum Glück wurde der Verunglückte bei dem Absturz nur leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

