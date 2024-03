Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 29.03.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall mit Verletzten - Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagmittag gegen 13:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Olgastraße / Weststraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Seat und einem BMW. Alle Insassen der beiden Pkws wurden hierbei leicht verletzt. Die Pkws wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131/7479-0, zu melden.

