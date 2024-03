Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2024

Heilbronn (ots)

Motorrad-Präventionsveranstaltung "Platte" geht in die zehnte Auflage

Die weit über die Grenzen des Unterlands bekannte und bei Bikern beliebte Motorrad-Präventionsveranstaltung "Platte" wird am Sonntag, den 14. April 2024, von 10 Uhr bis 15 Uhr ihr zehntes Jubiläum feiern. Austragungsort wird wieder die namensgebende Aussichtsplatte bei Löwenstein an der B39 sein. Über den Tag lädt ein buntes, aktionsreiches und vor allem informatives Programm Motorradfahrende aus nah und fern zum Verweilen ein. Veranstaltet wird die Aktion vom Polizeipräsidium Heilbronn unter Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg und in Kooperation mit dem Referat Prävention, der Kreisverkehrswacht Heilbronn, dem Präventionsverein Sicher im Heilbronner Land e.V. und der Rennleitung#110.

Auf der gesperrten und zur Veranstaltungsfläche umfunktionierten B39 finden mehrfach wiederkehrend moderierte Vorführungen statt. Die Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt durch den Präsidenten des Polizeipräsidiums Heilbronn, Frank Spitzmüller, der selbst Motorradfahrer ist. Neben kommentierten Erste-Hilfe-Vorführungen des DRK und der Vorstellung moderner Sicherheitstechnik bei Motorrädern durch die Robert Bosch GmbH wird es Slalom- und Bremsvorführungen geben. Bei einem Offroad-Parcours wird die Geschicklichkeit beim langsam Fahren trainiert. Um 15 Uhr schließt eine organisierte Gedenkfahrt der Rennleitung#110 die Veranstaltung ab.

Neben den Aktions-Highlights gibt es aber auch viel über Verkehrssicherheit zu erfahren. Das Polizeipräsidium Heilbronn ist mit einem großen Präventionsstand, der polizeilichen Überwachungstechnik und den Polizeimotorrädern auf der Veranstaltungsfläche. Die Beamten möchten mit den Bikern ist Gespräch kommen und für Fragen aller Art zur Verfügung stehen. Bei einem Quiz können verschiedene Trainingsgutscheine der Aktionspartner gewonnen werden.

