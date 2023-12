Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Baumarkt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Dienstagabend drangen Unbekannte gegen 18.15 Uhr über eine Hintertür gewaltsam in einen Baumarkt in der Seehäuser Straße ein. Der oder die Täter entwendeten Werkzeuge des Herstellers Bosch im Wert von etwa 1000 Euro. An der Tür verursachten sie einen Sachschaden von ebenfalls etwa 1000 Euro. Die Diebe konnten anschließend unerkannt flüchten.

Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0336021

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell