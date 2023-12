LPI-NDH: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Nordhausen (ots) - Am Dienstag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein 64-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Dr.-Robert-Koch-Straße kontrolliert. Da der Atemalkoholtest einen Wert von 1,44 Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt. Etwa 1 Stunde später wurde der Herr trotz eindringlicher Belehrung wieder fahrenderweise mit seinem Fahrzeug im Stadtgebiet festgestellt, so dass Dieser erneut mit in das das Krankenhaus zur Blutentnahme ...

