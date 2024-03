Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unfall auf B 293 - PKW brennt aus - Zwei Verletzte

Landkreis Heilbronn (ots)

Schwaigern/Leingarten: Am Ostersamstag gegen 18.40 Uhr kam es auf der Bundesstraße zwischen Schwaigern und Leingarten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktorgespann. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem OPEL Vectra vermutlich zu schnell und unter Alkoholbeeinflussung an ein Traktorgespann heran und kollidierte frontal mit dem Anhänger. Die Zugmaschine wird durch den Aufprall umgeworfen und der Anhänger kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und schleudert ebenfalls von der Fahrbahn. Anschließend fing das Auto Feuer und brannte bis zum Eintreffen der Feuerwehr vollständig aus. Der Fahrer konnte jedoch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht bis mittelschwer verletzt und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße war komplett gesperrt. Der PKW fiel bereits zuvor in Klingenberg auf, wo er ein Verkehrszeichen umfuhr und flüchtete. Beim Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen 21.20 Uhr wurde die B 293 wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell