Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Beschädigung einer Lichtsignalanlage gesucht

Lingen (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten am 13. Dezember eine Lichtsignalanlage an der Nordhorner Straße. Die sogenannte Dunkelampel, welche auf Knopfdruck aktiv wird, dient als Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer auf der K320 außerhalb geschlossener Ortschaften in einem Einmündungs- und Kurvenbereich. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell