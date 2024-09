Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (17. September 2024) kam es in der Zeit von 17:45 Uhr und 21:00 Uhr an der Speelberger Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten eine Tür und drangen so in ein Einfamilienhaus. In diesem durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie drei ...

