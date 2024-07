Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall endet tragisch

Greiz (ots)

Staitz: Zu einem schweren Verkehrsunfall rückten am gestrigen Tag (16.07.2024) Rettungsdienst, Notarzt und mehrere Polizeistreifen aus. Kurz nach 17:00 Uhr kollidierten ein Ford-Transporter (Fahrer 29) sowie ein Motorradfahrer (Fahrer 77) miteinander, als beide Fahrzeuge in gleiche Richtung entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Staitz und Wöhlsdorf unterwegs waren. Der Unfall ereignete sich dabei im Zuge eines Abbiege- und gleichzeitigem Überholvorganges. Trotz schnell eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 77-jährige Fahrer des Honda-Motorrades tragischerweise noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei in Greiz nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. Die Unfallstelle selbst war für mehrere Stunden voll gesperrt. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell