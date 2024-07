LPI-G: Auseinandersetzung mehrerer Personen

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Die Ermittlungen zu einer Exhibitionistischen Handlung nahmen Polizeibeamte am gestrigen Tag (15.07.2024) auf. Nach vorliegenden Erkenntnissen zeigte sich gegen 18:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann mittleren Alters gegenüber einer 31-jährigen Frau, unsittlich, indem er vor dieser an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Tatort selbst war ein textilfreier Strandabschnitt am Haselbacher See. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der ...

