Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Buntmetalldieb in Gößnitz unterwegs

Altenburg (ots)

Gößnitz: Gleich mehrere aufgestellte Baucontainer in der Walter-Rabold-Straße in Gößnitz visierten bislang unbekannte Täter an und brachen diese gewaltsam auf. Nicht nur das sie hierbei Sachschaden verursachten, letzten Endes stahlen die Diebe zudem ca. 1,5 Tonnen Kupfer. Die Tat selbst ereignete sich dabei in der Nacht von Sonntag (14.07.2024) auf den gestrigen Montag (15.07.2024), zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr morgens. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt nun und sucht nach Zeugen. (Bezugsnummer 0181598/2024). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell