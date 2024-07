Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Die Ermittlungen zu einer Exhibitionistischen Handlung nahmen Polizeibeamte am gestrigen Tag (15.07.2024) auf. Nach vorliegenden Erkenntnissen zeigte sich gegen 18:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann mittleren Alters gegenüber einer 31-jährigen Frau, unsittlich, indem er vor dieser an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Tatort selbst war ein textilfreier Strandabschnitt am Haselbacher See. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen (Bezugsnummer 0182055/2024) nach Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

