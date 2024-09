Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Tür aufgehebelt: Täter dringen in Räumlichkeiten einer Arztpraxis vor

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (17. September 2024), 20:25 Uhr und Mittwoch (18. September 2024), 07:15 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Alter Markt" in Emmerich zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten eine Tür einer Arztpraxis auf und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter aber entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand keine Wertgegenstände.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Emmerich nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

