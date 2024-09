Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Schnellimbiss - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 08.09.2024 auf den 09.09.2024 brachen Unbekannte in einen Schnellimbiss in der Eschenbachstraße ein und entwendeten Elektronikgegenstände und Getränke im Wert von circa 2000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Wittelsbachstraße 3 67061 Ludwigshafen Tel.: 0621 963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell