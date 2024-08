Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Aktuelle Pressemitteilung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Cloppenburg-Stapelfeld, B 213

Heute, um 14.55 Uhr, ereignete sich auf der B 213 zwischen Cloppenburg und Lastrup ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich verletzt, eine Person lebensgefährlich, eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr der unfallverursachende PKW, mit drei Personen besetzt, die B 213 in Richtung Cloppenburg. Nach Zeugenaussagen geriet er auf die Gegenfahrbahn, streifte dort ein Wohnwagengespann, in dem zwei Personen fuhren. Danach geriet der PKW ins Schleudern und wurde seitlich frontal von einem in Richtung Lastrup fahrenden PKW, besetzt mit zwei Personen, erfasst. Im 'verursachenden' PKW verstarben zwei Personen, eine wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Oldenburg eingeliefert. Die Insassen des Wohnwagengespanns erlitten einen leichten Schock. Die Insassen des zweiten PKW wurden in das Krankenhaus Cloppenburg eingeliefert.

Die B 213 ist seit dem Unfall voll gesperrt. Es laufen noch Bergungs- und Beweissicherungsmaßnahmen. Neben der Feuerwehr Cloppenburg waren drei Notärzte und mehrere Rettungswagen eingesetzt.

Da die Identitäten noch nicht abschließend feststehen, erfolgt zunächst keine Angabe zu dem Alter, pp. der Beteiligten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell