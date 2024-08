POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 10.08.2024 bis 11.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Fahren unter Alkoholeinfluss Ein 45-Jähriger aus Molbergen wurde am Samstag, um 20.00 Uhr, in Cappeln auf der Tenstedter Straße mit seinem PKW kontrolliert. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Verkehrsunfall in Löningen, Löninger Straße Am Samstag, um 05.20 Uhr, biegt ein 32-Jähriger aus Lähden mit seinem Sattelzug von der Löninger Straße in die Straße Alter Brink ab. ...

