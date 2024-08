Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - erneute Sachbeschädigung an archäologischer Ausgrabungsstätte In der Zeit von Donnerstag, 08. August 2024 16:15 Uhr bis Freitag, 09. August 2024 08:55 Uhr kam es erneut zu einer Sachbeschädigung an der Ausgrabungsstätte in der Straße Wöstendamm im Ortsteil Bevern. Vergangene Nacht beschädigten unbekannte einen Brunnen, welcher durch dir Ausgrabungen freigelegt worden war. ...

mehr