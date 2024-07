Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahn übersehen

Erfurt (ots)

Ein Autofahrer hatte Mittwochvormittag in der Erfurter Innenstadt eine Straßenbahn übersehen. Der 53-Jährige war mit seinem VW in der Schottenstraße unterwegs gewesen. Als er beabsichtigte nach links in die Johannesstraße einzubiegen, übersah er eine herannahende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von 5.000 Euro. (SE)

