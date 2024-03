Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Räuber nach mehreren Stunden festgenommen

Ulm (ots)

Am Samstagabend meldeten Passanten gegen 21.25 Uhr, dass auf dem Fußweg vom Ehinger Tor zur Innenstadt ein Mann mit einer Schusswaffe sei. Sie hatten beobachtet, wie er eine Pistole aus seinem Rucksack nahm, durchlud und wieder verstaute. Der Mann konnte an Ort und Stelle überprüft werden. Aufgrund der Beschreibung konnte er einer versuchten räuberischen Erpressung in der Deutschhausgasse um 18.22 Uhr zugeordnet werden. Dort hatte er maskiert ein Lokal betreten und Geld gefordert. Als die Mitarbeiterin zu schreien begann, flüchtete er zu Fuß über die Blau in den Lederhof. Ein Zeuge konnte ihn noch bis zur Glöcklerstraße verfolgen, verlor ihn dann aber aus den Augen. Dem 42-Jährigen wurde die Festnahme erklärt. Die Pistole und weitere Tatkleidung wurden sichergestellt.

+++++++++++++++++++++++++++ 0421264 u. 0420680

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell