POL-UL: (BC) Biberach - Schleichender Autofahrer war betrunken

Am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der B312. Aus Richtung Riedlingen kommend kam er zu einem mit nur ca. 40 km/h fahrenden Audi. Zudem wurde der Audi sehr unsicher gelenkt und kam immer wieder auf den Grünstreifen. Der Zeuge blieb hinten dran, bis die von ihm verständigte Polizeistreife den Audi in Biberach kontrollieren konnte. Die Streife stellte deutlichen Alkoholeinfluss fest. Aufgrund der Sprachbarriere konnte kein Test vor Ort durchgeführt werden. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Krankenhaus durchgeführt wurde. Dort gab es einen Mitarbeiter, der der gleichen Osteuropäischen Sprache mächtig war. So konnte eine Zustimmung zur Blutprobe erlangt werden. Einen Führerschein hatte der Audifahrer nicht.

