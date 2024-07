Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlug eine Alarmanlage im Erfurter Süden einen Einbrecher in die Flucht. Der Unbekannte hatte versucht in Büroräume einer Anwaltskanzlei einzubrechen. Dabei löste er den akustischen Alarm aus. Daraufhin ließ er von seinem Vorhaben hab und flüchtete in unbekannte Richtung. An der Tür hinterließ er einen Schaden von 50 Euro. Durch die Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch wurden eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell