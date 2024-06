Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Lichtenberger Straße, 26.05.2024, 13:00h

Kleinwagen touchiert eScooter und flieht nach Kollision

Bereits am 26. Mai kam es in den Mittagsstunden zu einer Verkehrsunfallflucht in der Weststadt. Eine 41-jährige Braunschweigerin fuhr mit einem eScooter auf der Lichtenberger Straße in südlicher Richtung. In Höhe der Isarstraße wurde sie von einem silbernen Kleinwagen überholt und dabei von dem Fahrzeug touchiert. Sie stürzte und verletzte sich dabei. Der Pkw, in dem sich zwei Männer befunden haben, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich nach dem Wohlbefinden der Frau zu erkundigen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeug und seinen Insassen machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell