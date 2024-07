LPI-EF: 33.000 Euro an Betrüger überwiesen

Sömmerda (ots) - Dienstagmorgen ereignete sich in Sömmerda ein Unfall mit hohem Sachschaden. Eine 69-Jährige war mit ihrem Mercedes in der Weißenseer Straße unterwegs gewesen, als sie an eine Einmündung kam. Auf Grund einer ausgeschalteten Ampel, hatte ein herannahender LKW Vorfahrt. Diesen übersah die 69-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An beiden ...

