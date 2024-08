Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - erneute Sachbeschädigung an archäologischer Ausgrabungsstätte

In der Zeit von Donnerstag, 08. August 2024 16:15 Uhr bis Freitag, 09. August 2024 08:55 Uhr kam es erneut zu einer Sachbeschädigung an der Ausgrabungsstätte in der Straße Wöstendamm im Ortsteil Bevern. Vergangene Nacht beschädigten unbekannte einen Brunnen, welcher durch dir Ausgrabungen freigelegt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 08. August 2024, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Adlerstraße, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Kokain und THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

