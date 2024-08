Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Zeugenaufruf nach erneuten Sachbeschädigungen

In der Zeit von Dienstag, 06. August 2024 16:15 Uhr bis Mittwoch, 07. August 2024 07:30 Uhr beschädigten unbekannte Personen den Außenspiegel eines Kettenbaggers, welche an einer Baustelle im Neubaugebiet im Wöstendamm im Ortsteil Bevern standen. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum, nur wenige Meter weiter, wurde an der Baustelle einer archäologischen Ausgrabungsstätte ebenfalls zwei Kettenbagger beschädigt. Unbekannte beschädigten hier die Scheibe der Fahrerkabinentür. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Diebstahl / Trickbetrug

Am Mittwoch, 07. August 2024, zwischen 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr klingelten zwei bislang unbekannte Täter an einer Haustür im Wiesenweg und gaben sich gegenüber der 72-jährigen Geschädigten als Mitarbeiter einer Firma aus. Während die Geschädigte abgelenkt wurde, begaben sich die Männer ins Haus und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - eine Person groß und dick - zweite Person kleiner und schlank - beide Männer zwischen 35-40 Jahre alt - beide sprachen hochdeutsch

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in mehrere Büroräumlichkeiten

In der Zeit von Dienstag, 06. August 2024 17:00 Uhr bis 07. August 2024 06:45 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter in die Lange Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Büro- und Praxisräumen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

