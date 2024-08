Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, 07. August 2024, gegen 06:53 Uhr kam es in Goldenstedt, Bruchweidenstraße / Auf der Höhe zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Goldenstedt habe mit ihrem Fahrrad die Straße Auf der Höhe befahren. Plötzlich sei sie, obwohl die Fahrbahn aufgrund eines Rückstaus an der sog. "Treckerkreuzung" nicht einsehbar war, auf die Fahrbahn gefahren um diese in Richtung einer Firmeneinfahrt zu kreuzen. Eine 34-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem Pkw die Bruchweidenstraße von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Vechta. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung habe sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die 22-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Durch umherfliegende Fahrradteile wurden weitere Fahrzeuge vor Ort beschädigt. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Fahrbahn war bis ca. 08:15 Uhr gesperrt.

Vechta - Diebstahl mehrerer Fahrradcomputer

Am Dienstag, 06. August 2024, gegen 15:50 Uhr entwendeten zwei derzeit unbekannte Täter die Fahrradcomputer mehrerer Pedelecs. Die Pedelecs waren an einem Fahrradständer vor einem Hallenbad in der Straße Dornbusch abgestellt worden. Im Anschluss an die Tät flüchteten die Täter mit einem Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl / Trickbetrug

Am Dienstag, 06. August 2024, gegen 11:00 Uhr begab sich ein derzeit unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Lindenstraße, klingelte und gab sich als Mitarbeiter einer Klempnerfirma aus. Während er die 82-jährige Geschädigte in ein Gespräch verwickelte, begab sich ein weiterer Täter in die Wohnung und entwendete diverse Wertgegenstände. Die Person an der Haustür konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - jüngeres Erscheinungsbild - sprach deutsch - ca. 170-175cm groß - blonde Haare - mit langärmeliger Warnjacke bekleidet

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Rohbau

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstag, 03. August 2024 20:00 Uhr bis Sonntag, 04. August 2024 08:00 Uhr auf ein Grundstück im Kornblumenweg und entwendeten aus einem dortigen Rohbau diverse Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, 05. August 2024, gegen 13:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Hoher Weg / Wittenfelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer übersah den Pkw der vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen. Durch Zusammenstoß entstand bei beiden Fahrzeugen Totalschaden. Der Schaden wurde auf rund 45.000,00 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Dienstag 06. August 2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 45-jährigen Mannes aus Damme. Dieser hatte seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Lindenstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell