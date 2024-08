Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Am Dienstag, 06. August 2024, gegen 23:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein Geschäft in der Lange Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Gegenstände. Die Täter wurden durch Zeugen beobachtet, die daraufhin die Polizei alarmierten. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Diebstahl aus Friedhofsgarage

In der Zeit von Montag, 05. August 2024 15:00 Uhr bis Dienstag, 06. August 2024 06:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter das Garagentor auf einem Friedhof in der Meerdorfer Straße auf und entwendeten Werkzeuge. Der Schaden wurde auf 1.800,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 06. August 2024, gegen 15:55 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Pkw die Bürgermeister-Winkler-Straße, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,41 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Pkw nicht mehr versichert war.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 06. August 2024, gegen 20:30 Uhr meldet eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Bahnhofstraße, dass sich eine männliche Person auf dem Grundstück befände, obwohl dieser ein Hausverbot erteilt worden war. Zudem sei der Mann mit seinem Pkw gefahren, obwohl er stark alkoholisiert erschien. Vor Ort konnte ein 37-jähriger Mann aus Wardenburg angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,74 Promille. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 06. August 2024, in der Zeit von 07:50 Uhr bis 13:05 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 23-jährigen Frau aus Molbergen. Diese hatte ihren Pkw, einen Fiat 500, auf einem Parkplatz im Jammertal abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf rund 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

