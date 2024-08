Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl eines Weidezaungerätes

Am Sonntag, 04. August 2024, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr entwendete ein derzeit ein unbekannter Täter ein Weidezaungerät mit Solarpanel in der Straße Ubbedamm. Der Schaden wurde auf 750,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Saterland-Ramsloh (Tel.: 04498/92377-0) entgegen.

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 05. August 2024, gegen 12:05 Uhr kam es auf der B 401 zu einem Verkehrsunfall. ein 55-jähriger Mann aus Friesoythe befuhr mit seinem Sattelzug die B 401 in Richtung Papenburg. In einer Linkskurve, nahe der Einmündung Kamper Rolle kam ihm ein Pkw entgegen, welcher derzeit einen Lkw überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, wich der 55-Jährige nach rechts aus und touchierte die Leitplanke/Schutzplanke. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro. Der Unfallverursachende Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

