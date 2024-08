Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf/Steinfeld - vorl. Festnahme nach Verdacht der schweren räuberischen Erpressung

Am Freitag, 26. Juli 2024, gegen 05:55 Uhr kam es in einer Tankstelle an der Straße Zum-Hansa-Center in Holdorf zu einer schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 56-jährigen Mannes aus Lohne. Eine männliche Person gab an eine Waffe mit sich zu führen und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach Herausgabe des Bargelds entfernte er sich in unbekannte Richtung. Am Abend des 26. Juli 2024, gegen 18:44 Uhr kam es in einer Tankstelle in Steinfeld in der Bahnhofstraße zu einer ähnlich gelagerten Tat. Unter der Angabe eine Waffe mit sich zu führen, forderte eine männliche Person von einer 52-jährigen Frau aus Steinfeld und ihrem 51-jährigen Kollegen, ebenfalls aus Steinfeld, zunächst die Herausgabe von Zigaretten. Nachdem er diese erhalten hatte, forderte er zusätzlich die Herausgabe von Bargeld. Als dies verweigert wurde, entfernte er sich.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen ergab sich schnell der Verdacht, dass es sich um denselben Täter handeln könnte. Durch die schnelle Auswertung der vorhandenen Spuren sowie der Prüfung des vorhandenen Videomaterial richtete sich der Tatverdacht gegen einen 43-jährigen Mann aus Lohne. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch das Amtsgericht Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 43-Jährigen erlassen. Weiterhin wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Haftbefehl erlassen.

Bevor die entsprechenden Beschlüsse jedoch vollstreckt werden konnten, war der 43-Jährige Lohner am frühen Freitagmorgen, 02. August 2024, gegen 05:35 Uhr, erneut polizeilich in Erscheinung getreten. Er begab sich auf ein Grundstück in der Bramscher Straße in Bersenbrück, öffnete hier ein Garagentor und betrat anschließend die Garage. Hier wurde er durch den Hauseigentümer überrascht. Aufgrund des vorliegenden Haftbefehls und des Verdachtes des vers. Diebstahls sowie Hausfriedensbruch wurde der 43-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Noch am Freitag, 02. August 2024, wurde er beim Amtsgericht Oldenburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell