Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/Halen - Gefährdung des Straßenvekehrs / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 04.August 2024, gegen 12:44 Uhr befuhr eine zivile Streifenwagenbesatzung die Mühlenstraße in Halen. Im Kurvenbereich kam ihnen auf ihrer Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Durch starkes Abbremsen konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle, der zu kontrollierende sollte beschleunigte jedoch stark und missachtete die Anhaltesignale. Der Pkw-Führer stellte nach kurzer Verfolgung seinen Pkw ab und flüchtete an einen nahegelegenen Wald mit angrenzendem Baggersee. Da dieser aufgrund der Gefahr einstürzender Abbruchkanten nicht öffentlich zugänglich war und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Pkw-Führer in einer hilflosen Lage befindet, wurde die Drohnengruppe des THW alarmiert. Diese konnten den 25-jährigen Mann aus Höltinghausen wohlbehalten antreffen. Der 25-Jährige, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, war zudem alkoholisiert. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,46 Promille.

Essen (Old.)- Zeugenaufruf nach Diebstahl mehrerer Schafe

In der Zeit von Mittwoch, 31. Juli 2024 16:00 Uhr bis Donnerstag, 01. August 2024 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf eine Viehweide in der Straße Uhlenflucht und schlachteten drei tragende Mutterschafe. Eines der Tiere nahmen sie mit, die zwei weiteren wurden zurückgelassen. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Löningen - Einbruch in Restaurant

In der Zeit von Samstag, 03. August 2024 23:00 Uhr bis Sonntag, 04. August 16:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Löninger Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines dortigen Restaurants. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Essen (Old.) - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Baugerüstes

Am Samstag, 03. August 2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Burgstraße und entwendeten ein Baugerüst, welches auf Paletten auf dem dortigen Parkplatz abgestellt worden war. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000,00 Euro. Durch einen Zeugen konnte ein mintgrüner Bulli am Tatort beobachtet werden, mit der Ortskennung "ABI". Eine männliche Person sei ausgestiegen und habe das Gerüst auf die Ladefläche seines Fahrzeugs verladen. Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170cm - 50-55 Jahre - dunkler Teint

-dunkle Haare Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05494/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 04. August 2024, gegen 16:34 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Höltinghauser Straße, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten die 51-Jährige aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise der Polizei. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,31 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 03. August 2024 22:00 Uhr bis Sonntag, 04. August 2024 09:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 42-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Tiguan, an der Straße Jammertal abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell