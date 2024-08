Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 03.08./04.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 03.08.2024 befuhr ein 28-jähriger Lastruper die Kantstraße in Lastrup mit einem PKW obwohl gegen ihn ein Fahrverbot besteht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am Samstag, 03.08.2024 gegen 12:15 Uhr befuhr eine 88-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW den Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Pingel-Anton in Cloppenburg. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dort zum Zusammenstoß mit einer 43-jährigen Fußgängerin aus Cloppenburg, welche im weiteren Verlauf überrollt und hierdurch schwer verletzt wurde. Die Verletzte kann durch Passanten sowie zufällig im Nahbereich anwesende Polizeibeamte geborgen und erstversorgt werden. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich die schnelle Reaktion und Hilfsbereitschaft der anwesenden Ersthelfer positiv hervorgehoben. Über den Gesundheitszustand der Fußgängerin liegen aktuell keine gesicherten Erkenntnisse vor; Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell