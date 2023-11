Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Donnerstagabend, 2.11.2023 bis Freitag, 3.11.2023, 12.30 Uhr versuchten Unbekannte über die Terrasse in ein Einfamilienhaus in der Kapellenbergstraße in Kenzingen einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die Täterschaft gelangte nicht in das Objekt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei über das Hinweistelefon (Tel.: 0761-882-2880) rund um die Uhr entgegen.

