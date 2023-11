Polizei Mettmann

POL-ME: Schockanruf - 88-Jährige um Schmuck betrogen - Ratingen - 2311011

Am Freitagnachmittag, 3. November 2023, wurde eine 88-Jährige Opfer eines Schockanrufes. Sie wurde um Schmuck von geringem vierstelligem Wert betrogen. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 15:45 Uhr erhielt eine 88-jährige Ratingerin einen schockierenden Anruf: Ein Mann, der sich als Polizist vorstellte, gab vor, dass die Tochter der Seniorin einen Unfall verursacht habe und ihr nun die sofortige Inhaftierung drohe. Gegen die Zahlung einer Kaution könne die Ratingerin eine sofortige Inhaftierung der Tochter abwenden. Die geschockte Seniorin sicherte hilfsbereit eine Übergabe ihres Schmucks vor der Haustür zu.

Kurze Zeit später erschien ein circa 160-170 cm großer Mann an ihrer Wohnung, welcher den in einem Stoffbeutel abgelegten Schmuck von geringem vierstelligem Wert entgegennahm. Anschließend entfernte sich der Abholer mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Erst später fiel der Betrug auf und die 88-Jährige alarmierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall erneut zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen. Die Polizei rät:

Seien Sie stets skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, sich jemand als eine Amtsperson ausgibt und im weiteren Verlauf Geldsummen oder Schmuck gefordert werden. Weder die Polizei noch die Justiz nehmen Kautionssummen in Verwahrung.

Trennen Sie immer selbstständig das Gespräch und rufen Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern persönlich an, um die Informationen zu überprüfen. Machen Sie niemals Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögenswerten gegenüber Fremden.

