Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Shisha-Bar

Am Sonntag, 04. August 2024, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 14:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Clemens-August-Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Lokal. Sie entwenden unter anderem Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wurde auf rund 2.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 044473/97749-0) entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 04. August 2024, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 12:28 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Mühlheim an der Ruhr. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi E-Tron 50, an der Große Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf rund 3.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 04. August 2024, gegen 15:26 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw die Straße Hoher Weg und beabsichtigt nach links auf die Fredestraße abzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 29-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wird auf 25.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell