Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntag, 04. August 2024, gegen 05:47 Uhr kam es in der Thüler Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwischen zwei 24-Jährigen Männern und zwei derzeit unbekannten männlichen Personen kam es zu einer Rangelei in dessen Verlauf einem der 24-Jährigen Männer durch eine der unbekannten Personen eine Bierflasche auf dem Kopf geschlagen wird. Die beiden 24-Jährigen werden leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Hinweise auf die derzeit unbekannten Männer nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Brand in einem leerstehenden Gebäude

In der Zeit von Samstag, 03. August 2024, 23:30 Uhr bis Sonntag, 04. August 2024, 15:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Schäferstraße und öffneten gewaltsame eine Außentür. Anschließend zündeten sie im Gebäudeinneren Stroh an. Am Gebäude entstand kein Schaden, das Feuer erlosch eigenständig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntag, 04. August 2024, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Pkw die B401 aus Oldenburg in Fahrtrichtung Papenburg. Im Bereich der Kreuzung Kampe überfuhr sie augenscheinlich das geltende Rotlicht und kollidierte mit dem Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Westerstede. Durch den Aufprall wurde die 51-jährige leicht und ihr 62-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein 17-jähriger Mitfahrer verletzte sich schwer. Die drei Insassen des anderen Pkw, der 23-jährige Fahrzeugführer, seine 23-jährige Beifahrerin sowie ein 11-Monate alter Säugling wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell