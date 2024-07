Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Tötungsdelikt: Beschuldigter stellt sich der Polizei

Achim/Uphusen (ots)

In einem Zweiparteienhaus an der Straße Am Heuberg kam es am Dienstagabend, 09.07.2024, zu einem Tötungsdelikt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es der 37-jährige Beschuldigte selbst, der um 23:21 Uhr den Notruf wählte und die Polizei rief. Als die Beamtinnen und Beamten Am Heuberg eintrafen, trafen sie den Beschuldigten an, der unvermittelt und sinngemäß zugab, einen Menschen getötet zu haben. Bei der Nachschau im vom 37-Jährigen bewohnten Haus lag tatsächlich ein nicht ansprechbarer Mann mit Stichverletzungen auf dem Fußboden, bisherigen Erkenntnissen zufolge handelte es sich dabei um den 27-jährigen Mitbewohner des Beschuldigten. Sofortige Reanimationsversuche durch Rettungskräfte verliefen erfolglos, ein Notarzt stellte schließlich den Tod des 27-Jährigen fest. Die Beamten der Polizei Achim nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Der Mann leistete zu keiner Zeit Widerstand. Noch in der Nacht waren eine spezialisierte Tatortgruppe sowie Forensiker und Ermittlungsteams der Polizeiinspektion Verden/Osterholz am Tatort, um eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung zu gewährleisten und um erste Befragungen im Umfeld durchzuführen. Parallel erfolgten erste Abstimmungen mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Verden.

Gegen den Beschuldigten ist heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden vom zuständigen Ermittlungsrichter Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags angeordnet worden.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des genauen Tathergangs sowie der Motivlage dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell