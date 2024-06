POL-HH: 240615-1. UEFA EURO 2024 - Erreichbarkeiten des Verkehrsinfo-Telefons der Polizei

Hamburg (ots) - Zeit: 16.06.2024, etwa 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr Ort: Hamburg-St. Pauli und -Neustadt Am Sonntag treffen in Hamburg im Zuge der UEFA EURO 2024 die Nationalmannschaften der Niederlande und Polen aufeinander. Aufgrund eines Fan Walks von Anhängerinnen und Anhängern der niederländischen Mannschaft muss am Sonntagvormittag mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Hamburg-St. Pauli und -Neustadt ...

