Polizei Hamburg

POL-HH: 240614-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 73-Jähriger aus Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 12.06.2024, 16:30 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Altstadt, Thadenstraße

Seit gestern Abend suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 73-Jährigen aus dem Stadtteil Altona-Altstadt (siehe unsere anonymisierte Ursprungsmeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5801140)

Die Frau wurde in einem Linienbus im Beriech Schnelsen durch Passanten angetroffen und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Anschließend wird sie in die Obhut ihrer Pflegeeinrichtung übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

