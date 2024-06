Polizei Hamburg

POL-HH: 240614-6. Verkehrshinweis für Sonntag

Zeit: 16.06.2024, etwa 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr Ort: Hamburg-St. Pauli und -Neustadt

Am Sonntag treffen in Hamburg im Zuge der UEFA EURO 2024 die Nationalmannschaften der Niederlande und Polen aufeinander. Aufgrund eines Fan Walks von Anhängerinnen und Anhängern der niederländischen Mannschaft muss am Sonntagvormittag mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Hamburg-St. Pauli und -Neustadt gerechnet werden.

Der Fan Walk soll sich ab 10:30 Uhr mit rund 40.000 Teilnehmenden beginnend am Millerntorplatz über den Holstenwall, den Sievekingplatz und die Glacischaussee bis zurück zum Millerntorplatz bewegen, von wo aus sich anschließend ein Teil der Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung des Stadions bewegen wird.

Auch im Umfeld des Stadions wird es - wie an allen Spieltagen in Hamburg - zu Straßensperrungen kommen.

Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

