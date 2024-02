POL-OL: 40-Jähriger mit zu schnellem E-Scooter und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Oldenburg (ots) - Fortwährender Vandalismus in Edewecht In den letzten Wochen wurden überwiegend im Ortskern von Edewecht mehrere Fensterscheiben an Wohn- und auch Geschäftshäusern sowie an Kraftfahrzeugen eingeschlagen. Die Taten dürften überwiegend zur Nachtzeit bzw. in den frühen Morgenstunden verübt worden sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Edewecht, 04405/925960 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

