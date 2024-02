Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Tritt gegen eine Radfahrerin in Wehnen+++

Oldenburg (ots)

Am 14.02.2024, gegen 18:30 Uhr, kommt es auf dem Radweg der Hermann-Ehlers-Straße in Bad Zwischenahn/OT Wehnen zu einem Angriff auf eine Radfahrerin. Demnach befuhr eine 18-jährige Bad Zwischenahnerin mit ihrem Fahrrad den Radweg parallel zur Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Oldenburg. Gegenüber der Einmündung zum Woldweg beabsichtigt sie eine an der Bushaltestelle wartende Personengruppe zu passieren. Eine Person aus dieser Gruppe, tritt dabei völlig unvermittelt gegen das Fahrrad der jungen Frau, so dass diese in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrrad verliert und zu Fall kommt. Dabei verletzt sie sich leicht am Bein. Anschließend besteigen alle Personen der Gruppe einen Bus der Linie 350 nach Bad Zwischenahn, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn zu melden: 04403-927-0

-207025

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell