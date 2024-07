Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann entblößt sich - Wer sah den hellblauen Twingo?

Lilienthal (ots)

Bereits am vergangenen Freitag kam es gegen 9:15 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung in der Klosterstraße. Ein bislang unbekannter Täter saß in einem Kleinwagen, mit dem er auf dem Seitenstreifen der Klosterstraße parkte. Aus dem Auto heraus rief er eine 22-jährige Frau zu sich her, um angeblich nach dem Weg zu fragen. Als die hilfsbereite Frau zu dem Mann ging, bemerkte sie, dass der Unbekannte keine Hose trug. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 30-jährigen Mann, der hochdeutsch sprach und der in einem hellblauen Renault Twingo saß. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Mann und dem hellblauen Kleinwagen nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell