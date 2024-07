Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 07.07.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Bereich PK Achim

Pedelecs und Fahrradanhänger gestohlen

Oyten-Sagehorn. Am Sonnabendvormittag zwischen 7 und 12 Uhr wurden am Sagehorner Bahnhof zwei Pedelecs und ein Fahrradanhänger gestohlen. Die Räder und der Anhänger waren an einen Fahrradständer angeschlossen. Der Gesamtwert beträgt rund 9.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202-9960 entgegen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Defekten Sattelzug aus Verkehr gezogen

Langwedel. Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Auto-bahnpolizei Langwedel auf der Rastanlage Goldbach einen Sattelzug aus dem Bereich Bad Kissingen. Dieser war ihnen zuvor aufgefallen, da das Fahrzeug stark unfallbe-schädigt war. Der Auflieger war vorne rechts eingedrückt und aufgerissen, Gestell und Planen wurden durch Spanngurte zusammengehalten. Die Zugmaschine war ebenfalls vorne rechts stark beschädigt, die Windschutzscheibe eingedrückt, auf der Beifahrerseite fehlten alle Scheiben. Die Beamten erkannten in dem Sattelzug jenen wieder, der am 28.06.2024 im Bereich Achim verunfallt und der Fahrer von der Unfallstelle geflohen war (siehe auch Pressemeldung vom 29.06.2024). Da der Reifen auf der Antriebsachse der Zugmaschine rechts bereits aufgeschlitzt war und das Gewebe erkennbar war, untersag-ten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die geplante Überführung in eine Werkstatt nach Schweinfurt konnte so nicht erfolgen.

Fahrradträger verloren

Achim. Am Samstag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 75-jähriger aus Wietmarschen die A1 in Richtung Hamburg mit seinem Tesla. Kurz hinter der AS Uphusen/Mahndorf verlor er seinen Fahrradträger samt einsteckbarer Anhängerkupplung und dieser fiel mit zwei E-Bikes auf den Hauptfahrstreifen. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte gerade noch ausweichen, der hinter ihr fahrende 20-jährige Fahrer eines Mercedes aus Achim hatte nicht so viel Glück und prallte auf das Hindernis. Durch den Zusammenstoß war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und Träger und Fahrräder wurden ebenfalls total zerstört. Der Schaden wird auf rund 5.500,-EUR geschätzt, der Mercedes und die Fahrräder mussten abgeschleppt werden. Gegen den Fahrzeugführer des Tesla leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelhafter Ladungssicherung ein.

Bereich PK Osterholz

Hundehalter geraten aneinander

Hambergen. Am Samstagmorgen kommt es gegen 09:00 Uhr in der Mühlenstraße in Hambergen zu einem Streit zwischen zwei Hundehaltern, die sich beim Gassigehen begegnen. Im Verlaufe des Streits soll die 19-jährige Hundehalterin die 75-jährige Geschädigte geschubst haben, wodurch diese zu Fall kommt und leicht verletzt wird. Gegen die 19-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Kind führt Softair Waffe in der Öffentlichkeit Osterholz-Scharmbeck.Gegen 16:30 Uhr fällt einem aufmerksamen Zeugen auf dem Gelände des Campus in Osterholz-Scharmbeck auf, dass eine Gruppe Jugendlicher mit einer Schusswaffe hantiert und diese mitführt. Die Personen können im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wird bei einem 13-jährigen Jungen eine Softair-Pistole festgestellt. Diese wird sichergestellt, die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert. Das Führen einer solchen Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit stellt eine Straftat nach dem Waffengesetz dar. Die Waffe wird schließlich der Vernichtung zugeführt.

