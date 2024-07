Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Mähroboter entwendet

Ottersberg. Ein unbekannter Täter betrat in der Nacht auf Mittwoch unbefugt ein Grundstück an der Straße Pottmoor, um einen Mähroboter samt Ladestation zu entwenden. Das Diebesgut war in einem Wintergarten gelagert, den der Dieb auf unbekannte Art und Weise geöffnet hatte. Vom Täter sowie der Beute fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Ottersberg unter Telefon 04205/315810 entgegen.

Einbrecher stehlen Schmuck

Achim. In ein Einfamilienhaus an der Straße Am Osterfeld brachen am Mittwoch zwischen 10:30 und 12 Uhr unbekannte Täter ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und stahlen anschließend Schmuck, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

A27: Kollision zwischen Lkw und Pkw

Verden. Auf der A27 kam es am Mittwoch gegen 16:45 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem VW Golf. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er nahe der Anschlussstelle Verden-Ost vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah er den VW, in dem ein 30-jähriger Mann am Steuer saß. Der Pkw wurde an die Mittelschutzplanke gedrückt, dadurch entstand hoher Sachschaden am Auto und der Schutzplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Trickdiebe bestehlen Frau - Polizei mahnt zur Vorsicht

Schwanewede. Am Mittwoch gegen 11 Uhr fragte ein unbekannter Mann eine 78-jährige Frau vor einer Arztpraxis Am Markt höflich nach Wechselgeld. Die hilfsbereite Frau kam der Bitte des Mannes nach, öffnete ihr Portmonee und tauschte mit dem Mann Geldmünzen. Später bemerkte die Frau, dass mehrere Geldscheine in der Geldbörse fehlten. Vom flüchtigen Täter liegt eine vage Personenbeschreibung vor. Demnach handelt es sich um einen etwa 175 cm großen Mann mit schwarzen Haaren und dunklem Hautteint. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizeistation Schwanewede zu melden. Zudem bitten die Beamten darum, misstrauisch zu sein, wenn man auf Wechselgeld angesprochen wird. Im Zweifelsfall sollte die Geldbörse nicht hervorgeholt werden.

Mann mit Klemmbrett belästigt Frau - Polizei sucht Zeugen

Worpswede. Am Dienstag, gegen 17:40 Uhr wurde eine 33-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Findorffstraße von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Während die Frau ihre Einkäufe in ihren Wagen lud, näherte sich der Unbekannte der Frau und versuchte, die 33-Jährige zu umarmen, anzufassen und zu küssen. Als die Frau um Hilfe rief, flüchtete der Mann zum benachbarten Getränkemarkt, wo er dabei beobachtet wurde, wie er hier zu einer weiteren Frau Kontakt aufnahm, diese jedoch vermutlich nicht derart belästigte. Bei dem Täter soll es sich um einen bis zu 180 cm großen und 90 Kilogramm schweren Mann mit schwarzen, gegelten Haaren, dunklem Hautteint und schwarzem Zehntagebart handeln. Während der Tat hatte er ein Klemmbrett in der Hand, um angeblich Unterschriften "für einen guten Zweck" zu sammeln. Bekleidet war er mit einer Lederjacke mit schwarzem Plüschkragen, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Der Täter gab sich zudem als gehörlos aus, daher benutzte er eine Art Gebärdensprache, mutmaßlich jedoch falsch ausgeführt. Mögliche weitere bedrängte Frauen sowie Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden.

Diebe stehlen Audi Q5

Schwanewede. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Täter an der Görlitzer Straße einen Audi Q5. Das schwarze SUV mit HB-Kennzeichen war am Fahrbahnrand vor dem Wohnhaus der Geschädigten geparkt gewesen. Hinweise zu den Tätern sowie zum Verbleib des Pkw liegen der Polizei Osterholz derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

