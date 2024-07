Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen + Einbruch in Werkstatt + Auf Vordermann aufgefahren +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen + Verden. Am Dienstag kam es an der Lindhooper Straße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Gegen 12:00 Uhr wollte ein 77-jähriger mit seinem Ford von der Carl-Hesse-Straße auf die Lindhooper straße fahren. Hierbei übersah er eine 52-jährige, die sich mit ihrem Kia näherte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurde die 51-jährige Beifahrerin des Kia leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Einbruch in Werkstatt + Ritterhude. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Max-Planck-Straße. Mittels Gewalteinwirkung verschafften sich noch unbekannte Täter, gegen Mitternacht, Zutritt zu einer Werkhalle und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter mit aufgefundenem Bargeld und Geräten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Die Polizei Ritterhude bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 04292/811740

+ Auf Vordermann aufgefahren + Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag kam es in Buschhausen zu einem Auffahrunfall. Gegen 15:00 Uhr fuhr eine 58-jährige mit ihrem Volvo aus Heilshorn kommend auf der Straße Feldhorst in Richtung Buschhausen. Als sie in den Kreisel zur Heilshorner Straße einfahren wollte und halten musste, bemerkte dies der hinter ihr fahrende 89-jährige zu spät. Er fuhr mit seinem VW auf den Volvo auf. Durch den Aufprall wurde die 58-jährige leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf circa 1.000 EUR beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell