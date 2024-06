Polizei Gütersloh

POL-GT: Audi SQ5 aus Langenberg gestohlen

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - In der Nacht zu Montag (16.06., 22.00 Uhr - 17.06., 08.00 Uhr) wurde aus der Münsterlandstraße in Langenberg ein weißer Audi SQ5 gestohlen. Der Pkw stand geparkt vor einem Wohnhaus. Zuletzt wurde der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen GT-SQ5555 gefahren. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Geräusche wahrgenommen? Wer hat den weißen SUV in der Nacht gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

